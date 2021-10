Equipe de comunicação de Drica Moraes emite comunicado sobre acidente da atriz

06/10/2021 | 17:11



Como você viu aqui no ESTRELANDO, a atriz Drica Moraes sofreu um acidente durante as gravações de Sob Pressão na última semana do mês de setembro - um holofote do cenário se desprendeu do teto e acertou o rosto da atriz e ocasionou um corte no rosto da atriz.

As gravações da série foram interrompidas na mesma semana do acidente e devem ser retomadas apenas após o feriado da próxima terça-feira, dia 12. Representantes da atriz emitiram um comunicado sobre o assunto:

Não procede que a atriz tenha se submetido a uma cirurgia plástica. E, sobre as gravações, a paralisação de uma semana já estava prevista desde o cronograma inicial e serão retomadas na próxima semana, não guardando qualquer relação com o incidente ocorrido com a atriz Drica Moraes, durante as gravações da série, na semana passada. Na ocasião, a atriz foi prontamente atendida e liberada para retorno à sua casa. A previsão, inclusive, é que a atriz volte a gravar nos próximos dias.