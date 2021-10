Silvio Santos se isola e preocupa funcionários do SBT

06/10/2021 | 17:11



Os dias não estão sendo fáceis para Silvio Santos! Segundo informações do Leo Dias, o apresentador deixou de participar das atividades rotineiras que possui no SBT e está isolado em sua mansão, evitando contato com toda sua equipe.

De acordo com o colunista, o dono do SBT não liga mais para os principais funcionários da emissora, o que costumava fazer com frequência, e também parou de se envolver na programação. Ele estava pensando em abrir mais atrações esportivas já que o SBT começou a transmitir os jogos de alguns campeonatos de futebol. No entanto, as ideias estão de lado no momento.

Não se sabe ao certo os motivos do afastamento, mas desde que Silvio pegou Covid-19 em agosto, ele ficou amedrontado com o futuro e sua saúde. Além disso, recentemente, um de seus melhores amigos morreu.

