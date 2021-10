Luisa Sonza diz que está solteira e que enjoa das próprias músicas

06/10/2021 | 17:10



Luisa Sonza decidiu conversar com seus seguidores do Instagram na última terça-feira, dia 5, e abriu uma caixinha de perguntas para falar do que eles quisessem saber.

Ao respondê-las, a cantora falou sobre suas canções, deu alguns spoilers do que os fãs ainda podem esperar de sua carreira em 2021 e comentou também sobre sua vida pessoal. Um dos seguidores quis saber do status de relacionamento dela, e ela confirmou que no momento está solteira!

Os fãs que se preparem, Luisa disse que o clipe de Anaconda sai ainda este ano e que parcerias musicais também irão ocorrer.

Quanto às canções, a loira respondeu a dúvida que muita gente tem em relação aos cantores: ela enjoa sim das próprias músicas! Pra caramba, como escreveu.

Luisa também revelou que vai investir em sua carreira internacional e que gostaria muito de fazer uma festa com Miley Cyrus.

- Acho que a gente tem a mesma vibe.

Dá para imaginar uma festa das duas? Ia dar o que falar, hein?