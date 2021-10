Nego do Borel irá receber tratamento psicológico

06/10/2021 | 17:10



Nego do Borel deverá cuidar da saúde mental a partir de agora. Após desaparecer por mais de 24 horas e deixar a família desesperada, a irmã do cantor, Raiana Gomes, fez um desabafo sobre a saúde dele e revelou que os familiares tomarão uma atitude.

Meu irmão está realmente doente. Depressão não é brincadeira. Tenham empatia, se coloquem no lugar do próximo!, escreveu ela no Instagram.

Raiana ainda afirmou que o artista receberá ajuda através de um tratamento psicológico, uma vez que a situação não pode permanecer como está.

Agora, iremos procurar um tratamento psicológico para ele porque, do jeito que está, não vai continuar, afirmou.

Roseli Viana, mãe do funkeiro, registrou em delegacia o desaparecimento dele após ficar sem notícias do filho. Ele foi encontrado pela polícia do Rio de Janeiro em um hotel em Vila Isabel, onde alegou ter ficado sozinho e tomado remédios para dormir.