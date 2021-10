Obituário - 07 de outubro de 2021

Ademir Medici

07/10/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Madalena Alves de Oliveira, 91. Natural da Pedra do Anta (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge de Sousa, 87. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nayr Penharrubia Schmidt, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Professora. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Palmiro dos Santos, 85. Natural de Divisa Nova (Minas Gerais). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 3, em Diadema. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio de Melo Batista, 83. Natural de São José da Laje (Alagoas). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dulcinea Pedrosa Crivellenti, 82. Natural de São José do Ri Pardo (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 3. Memorial Planalto.

Anésia Celestino Alberto, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Decy de Oliveira Souza, 79. Natural de Arcoverde (Pernambuco). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orlando Batista de Souza, 78. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Pedreiro. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Higino da Cruz, 71. Natural de Jaú (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Abelardo Ferreira Lima, 70. Natural de Custódia (Pernambuco). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marizete Martins Borges Matrai, 55. Natural de São José do Oriente (Minas Gerais). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lilian Herbel de Melo Campos, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Esplanada, em Embu das Artes (São Paulo). Assistente de cobrança. Dia 3, em Santo André. Horto da Paz, em São Paulo, Capital.

Daniel Alves Paixão, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Turiane Trindade Huri, 28. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Professora. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Victor Leme, 17. Natural de São Paulo, Capital. Residia n bairro do Sacomã, em São Paulo, Capital. Autônomo, falecido em Paranapiacaba. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Lídia Moretti Calipo, 81. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 3. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

José Cesário, 78. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Manoel Augusto Fraga, 71. Natural de Portugal. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

José Maria da Silva, 63. Natural de Viçosa do Ceará. Residia no Jardim Nazareth, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Maria de Fátima Maia Santos das Chagas, 54. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Miriam Silvia de Carvalho, 46. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Norberto Leal Cardoso, 76. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Francisca Rodrigues Penha, 91. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3, em São Bernardo. Parque dos Ipês, em Luiziânia (São Paulo).

José Messias Filho, 84. Natural de Itapira (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

José Walter Marinho dos Anjos, 62. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Sidney Barros de Almeida, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

M A U Á

Amélia Domingues de Faria, 96. Natural de Bragança Paulista. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Ladir Martins, 82. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 3, em Santo André. Cemitério São José.