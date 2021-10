Giuliano destaca rápido entrosamento do quarteto para a boa fase do Corinthians

06/10/2021 | 15:26



Giuliano apontou o rápido entrosamento do quarteto formado por ele, Renato Augusto, Willian e Róger Guedes como o principal motivo para a boa fase do time do Corinthians. O meia, em entrevista para o SporTV, nesta quarta-feira, um dia após a vitória, de virada, sobre o Bahia, por 3 a 1, na Neo Química Arena.

"Crescemos taticamente. O Corinthians já tinha uma base, uma linha defensiva formada, o Jô na frente não estava sendo muito acionado, então com a nossa chegada aumentou a qualidade. E conseguimos um entrosamento num período curto, mesmo com jogadores que vieram de ligas diferentes, ritmos diferentes, com tempo parado diferentes. Isso fez com que a equipe evoluísse", disse o atleta, que assumiu a titularidade há dez partidas.

Para o meio-campista, esta adaptação em pouco jogos foi obtida graças ao profissionalismo de cada atleta, que se apresentou em boa forma física. "A preparação individual de cada um fez a diferença. Sabíamos para o que estávamos vindo, o que a equipe precisava e o que podíamos aportar à equipe. Fiquei três meses sem jogar, mas estava treinando. Renato ficou oito meses sem jogar e estava treinando. Roger também, Willian veio de pré-temporada. Não estávamos parados, estávamos sem ritmo de jogo. Isso ajudou no processo."

Giuliano acredita que a tendência do time é se apresentar ainda melhor dentro de casa por causa do apoio da torcida, que já se fez presente no triunfo sobre o Bahia. "Estou muito feliz com o momento que a equipe vem vivendo. Coletivamente crescemos, e os destaques individuais têm aparecido. Estamos jogando em bom nível, boa performance, estamos em construção e os resultados estão acompanhando. O caminho é longo, o Brasileiro é muito difícil, mas estamos nos encaixando, ganhando forma, credibilidade. Jogar com o torcedor do nosso lado foi uma emoção e atmosfera diferentes. Isso vai trazer frutos nos jogos dentro de casa."

Com 37 poontos, o Corinthians luta por uma participação na próxima Copa Libertadores. O time volta a campo no sábado, diante do Sport, às 16h30, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada do Brasileirão.