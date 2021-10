Whindersson Nunes presta homenagem para ex-noiva, Maria Lina Deggan: Toda serelepe

06/10/2021 | 15:10



Será que tem volta? Whindersson Nunes utilizou as redes sociais nesta quarta-feira, dia 6, para parabenizar a ex-noiva Maria Lina Deggan - o humorista compartilhou alguns cliques da moça fazendo caras e bocas do lado de fora do seu jatinho, enquanto ainda mantinham um relacionamento.

Ela fica toda serelepe no dia de hoje. Parabéns, escreveu Whinderrson.

Feliz aniversário, finalizou.

Recentemente, o influenciador animou os fãs que torcem pela volta do casal ao comentar em uma publicação de Maria Lina com suas gatas.

Minha maior paixão em uma foto... Sou louca por vocês! Se pudesse, ter mais uns 30 animais em casa, colocou como legenda da publicação Deggan.

E, logo em seguida, Nunes comentou:

Três gatinhas, elogiou.