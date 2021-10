Ribeirão Pires realiza mutirões de mamografia para diminuição da fila de espera

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



06/10/2021 | 14:21



Ribeirão Pires realizará mutirões de mamografias com o objetivo de diminuir a fila de espera no sistema. Os exames serão realizados todos os finais de semana (sábados e domingos), de outubro e também às quartas-feiras, a partir do dia 9, no Hospital e Maternidade São Lucas. A expectativa é que aproximadamente 330 mulheres sejam atendidas.

Os exames serão destinados somente às mulheres que foram contactadas previamente pela central de vagas do município e estejam na fila de espera, além disso, será necessária a apresentação do encaminhamento médico.

Segundo o último levantamento realizado pela secretaria de saúde, 1540 aguardavam pelo exame em Ribeirão Pires.

Médico ginecologista e um dos responsáveis pelo atendimento à saúde da mulher, Mário Sérgio Alves da Cunha, salienta que a mamografia é fundamental para a identificação de alterações suspeitas de câncer. “É um exame fundamental para as mulheres a partir de 40 anos, para o rastreamento de câncer de mama, no sentido de diagnosticar qualquer alteração precocemente. Caso isso ocorra, o tratamento tende a ser mais favorável e melhor”, explica. O médico ainda incentiva as mulheres para que não deixem participar do mutirão. “Quem for convocada, compareça. É de suma importância cuidar de si e da saúde”, motivou Sérgio.

O mutirão de mamografia é uma das ações promovidas pela secretaria de saúde de Ribeirão Pires em alusão ao Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama.