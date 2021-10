Virginia Fonseca desabafa após ser chamada de antipática por fã: Desanimada. Tem dias que estou assim

06/10/2021 | 14:10



Parece que uma certa fã de Virginia Fonseca ficou decepcionada com a influenciadora após encontrá-la pelas ruas de Madri, na Espanha, na tarde da última terça-feira, dia 5. Shawany Matta, uma youtuber brasileira, mostrou através dos Stories do Instagram que estava fazendo um passeio quando encontrou Virginia acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, e da mãe, Margareth Serrão - mas relata que ficou desapontada com a reação da mãe de Maria Alice.

Shawany mostra que conseguiu gravar vídeos colada com Zé Felipe e também com Margareth - mas, ao chamar e elogiar a influenciadora, acabou demorando para ser notada:

- A maravilhosa desfilando aqui em Madri. Olha só o tanto que é linda. Oi, Virginia! Tudo bom?, chamou a youtuber.

Quando Virginia percebe a presença da menina, ela acena e sorri, mas diferente da mãe e do marido não posa ao lado dela para fazer mais registros. Isso parece ter irritado Matta, que pouco depois apareceu ao lado de algumas amigas que atacaram o comportamento da loira:

- As meninas já conheceram a Virginia, dançaram com o Zé Felipe, explicou Shawany;

- Não vale a pena, disparou uma das amigas;

- Antipática demais, completou outra.

Apesar disso, o grupo continuou seguindo a família pelo passeio, conseguindo até mesmo gravar um vídeo de dança com Zé Felipe. Mais tarde, Shawany voltou a aparecer nos Stories para comemorar a repercussão do vídeo no qual mostra a reação de Virginia e voltar a afirmar que ficou decepcionada com a influenciadora:

- Compensou muito por ter conhecido o Zé Felipe, um amor de pessoa, a mãe da Virginia também. Mas a Virginia, realmente, não era o que eu esperava. Eu esperava uma pessoa como ela é nos Stories. Fui com aquela expectativa, até exaltei ela no vídeo. E não sei. Acho que ela fingiu que não estava escutando, não sei. Pedi uma foto, ela foi super seca o tempo todo.

A moça ainda aproveitou para se defender das críticas dos internautas, que afirmaram que ela estava sendo inconveniente:

- Sei qual foi minha intenção indo até lá. Tem pessoas falando que eu cheguei gravando, como podem ver nos Stories, eu estava com a mãe dela, o Zé Felipe, ela me viu. E ela é uma figura pública, fiquei muito emocionada de vê-la. Tem pessoas falando que fui irônica, mas não fui. Realmente, ela é linda e maravilhosa.

Horas mais tarde, foi a vez de Virginia publicar seu próprio Stories. Na imagem, é possível ver que ela estava vestindo a mesma blusa com a qual foi tietada por Shawany. Já na legenda, ela entregou que estava se sentindo desanimada e que não voltaria a sair de casa naquele dia:

Adivinha quem desistiu de sair? Desanimada, ansiosa, estressada. Tem dias que estou assim e hoje não consegui esconder. Infelizmente ficarei em casa mesmo.

Vale lembrar que a viagem de Virginia até a Europa foi motivada por uma vontade do pai, Mário Serrão, que morreu após contrair uma forte pneumonia e pediu que suas cinzas fossem jogadas no rio Tejo, em Portugal.