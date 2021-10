S.Caetano exige passaporte da vacina em esportes de contato

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



06/10/2021 | 14:09



São Caetano é a única cidade do Grande ABC que aderiu ao passaporte da vacinação. Os munícipes que pretendem praticar esportes coletivos que exijam contato físico precisam estar com o ciclo vacinal completo contra Covid. As modalidades esportivas como jiu-jitsu, muay thai, judô, entre outros esportes, só serão liberadas nos 16 centros esportivos do município após apresentação do comprovante de imunização. Segundo a Prefeitura, a medida visa proteger os moradores durante os exercícios físicos e busca combater o contágio do coronavírus na região.

Mesmo com a necessidade de comprovação, que é informada somente na hora da matrícula aos frequentadores, a procura pelas atividades esportivas e culturais na cidade não chega à metade da capacidade total – apenas 40% do público voltou a frequentar os espaços públicos. Atualmente São Caetano segue o Plano São Paulo de combate ao coronavírus e reabriu eventos culturais e esportivos no dia 17 de agosto.

São Bernardo, Diadema, Santo André e Ribeirão Pires não aderiram ao passaporte da vacina, mesmo para esportes de contato físico. Nesses locais, os frequentadores devem manter os protocolos sanitários, como distanciamento físico, uso obrigatório de máscara e higienização das mãos com álcool gel. Até o fechamento desta edição, as prefeituras de Mauá e Rio Grande da Serra não retornaram à demanda do Diário.

A obrigatoriedade do comprovante de vacinação é uma medida estratégica para estimular e ampliar a vacinação no País, segundo aponta o Boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), divulgado no começo desse mês.

Na visão dos pesquisadores responsáveis pelo boletim, é importante que sejam elaboradas diretrizes em nível nacional sobre o passaporte de vacinas. “Reforçamos, portanto, que esta estratégia é central na tentativa de controle de circulação de pessoas não vacinadas em espaços fechados e com maior concentração de pessoas, para reduzir a transmissão da Covid-19, principalmente entre indivíduos que não possuem sintomas”, afirmam.

VACINA OBRIGATÓRIA

Desde o fim de setembro, as prefeituras de Diadema e São Bernardo tornaram obrigatória a vacinação contra Covid para os servidores públicos municipais, assim como já ocorria em Mauá e na Câmara de São Caetano.

O funcionário da administração direto ou indireto que se recusar a vacinar e não apresentar o comprovante de imunização dentro do prazo estipulado será impedido de permanecer nos postos de trabalho, e a ausência será caracterizada como falta injustificada.<EM>