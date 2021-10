Sabrina Sato chora ao reencontrar Zoe após decidir antecipar volta de Paris

06/10/2021 | 13:11



Sabrina Sato chorou ao reencontrar a filha, Zoe, após voltar antecipadamente de Paris, onde estava a trabalho por causa da Semana de Moda que acontecia na capital francesa. No Instagram, nesta quarta-feira, dia 6, a apresentadora mostrou o registro do momento, em que se emociona com o abraço da pequena, que é fruto da relação com Duda Nagle.

Na legenda da publicação, Sabrina afirmou que pediu pra voltar ao Brasil por causa da filha, e agradeceu aos parceiros de trabalho que entenderam sua decisão de voltar para casa, já que precisava reencontrar a pequena e saber que estava tudo bem.

Era uma saudade que doía no peito bem forte e chegou uma hora que eu pedi pra voltar. Quero agradecer a todos os amigos, parceiros, marcas que trabalham comigo que entenderam a minha decisão de voltar antes de Paris. Antecipei minha volta pq precisava desse abraço e saber que estava tudo bem. Obrigada mamães pelo apoio e força sempre. Estamos juntas, disse a mãe-coruja.

No Stories, ela também explicou a decisão de voltar:

- Resolvi adiantar meu voo, porque eu estava com o peito doendo de saudade da minha filha. Quero agradecer todo mundo que entendeu, eu estava com muita saudade.

No Twitter, ela completou:

Voltando para tudo que amo!

No Instaram, Sabrina ainda registrou todos os momentos de sua passagem pela Fashion Week.