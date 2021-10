Operação Sorriso arrecada verba para ajudar pequeninos com fissura labiopalatina

06/10/2021 | 13:05



Neste Dia das Crianças, a Operação Sorriso, uma das maiores organizações médicas voluntárias do mundo, arrecada fundos para ajudar os pequeninos que vivem em Santarém, no Pará. O valor das doações servirá para o tratamento de fissura labiopalatina na Casa da Criança. A cada R$ 35, um pequenino será presenteado com um brinquedo, enviado pela Hasbro, uma das principais parceiras da associação, além de um exemplar do livro O Sorriso de Maria, de Gustavo Galvão.

A obra conta a história de uma garota que nasceu com uma fissura no lábio: Maria é uma menina alegre que tem, em seu sorriso, o superpoder de levar a felicidade a todos que estão ao seu redor. No primeiro dia de aula dela, Maria conhece Artur e, ao vê-lo triste, decide que é a hora de usar o seu dom especial.

Para as doações de outubro, que podem ser feitas até o dia 12, o objetivo é contemplar 125 pequeninos da Casa da Criança. As transferências podem ser realizadas pelo cartão de crédito ou PayPal no site da Operação Sorriso. (https://www.operacaosorriso.org.br)

Consultas

O atendimento a crianças e adultos com fissuras faciais, labiais e fenda palatina é feito por meio de consultas com especialistas. Dependendo de cada caso, os pacientes passam por cirurgias gratuitas, seguindo padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS). A Operação Sorriso já fez 79 missões humanitárias em 12 Estados do País, desde 1997.