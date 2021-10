Ponte Preta completa 3º jogo sem vitória, mas Kleina valoriza ponto contra o Avaí

06/10/2021 | 12:25



A Ponte Preta empatou pela segunda vez seguida por 1 a 1 e completou o seu terceiro jogo consecutivo sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o técnico Gilson Kleina valorizou o ponto conquistado na terça-feira diante do Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 29.ª rodada.

"Temos de comemorar esse ponto, sim. Ponto valioso. O momento do Avaí, com todo o clima. O Avaí estava falando em título e a gente entrou para fazer o jogo. Tenho que só enaltecer o trabalho de todos os atletas. Está todo mundo de parabéns. Entendemos que tiraram dois pontos de nós. O VAR veio para fazer justiça. Eu não consigo entender quando o VAR chama uma situação inexistente. Houve uma revolta. Na reapresentação ainda estava todo mundo indignado. Fico feliz pela reação, postura, atitude que a equipe teve", analisou Gilson Kleina.

Apesar da comemoração do treinador, a Ponte Preta segue próxima da zona de rebaixamento, no 15.º lugar com 34 pontos, a quatro da degola. O time paulista, ao menos, terá 10 dias até a próxima partida. "Agora tentar fazer de tudo para conseguir a vitória em casa novamente contra o Náutico. (...) Vamos ter uma semana cheia para recuperar os atletas e administrar a situação de cada atleta", comentou.

A Ponte Preta voltará a campo apenas no próximo dia 15, às 21h30, quando receberá o Náutico, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 30.ª rodada. Como mandante, a equipe registra oito jogos de invencibilidade.

"É sentar com calma e poder recuperar os atletas para daí conseguir dizer qual atleta preocupa, qual poderemos contar", finalizou Gilson Kleina.