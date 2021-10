DW!Talks no Grande ABC reúne grandes nomes do mercado brasileiro

Da redação

Do Diário do Grande ABC



06/10/2021 | 12:19



O DW! Talks é um evento âncora dentro da Semana de Design de São Paulo 2021 apresentado pelo Club&Casa Design, que acontecerá no Grande ABC, Zona Leste e Litoral Paulista e contará com a presença de arquitetos, designers, influenciadores e criadores de conteúdos do setor a partir de 6 de outubro. As palestras são sobre temas relevantes da atualidade, apontando as tendências para profissionais, estudantes e lojistas do setor.

No Grande ABC, haverá três dias dedicados ao DW! Talks, que acontece no Teatro Santos Dumont, na Avenida Goiás, 1111, no centro de São Caetano nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2021. Já na região leste da capital e litoral paulista, o evento terá uma imersão de um dia, com datas e locais ainda a serem confirmados.

As inscrições são gratuitas e estão abertas. Os participantes deverão levar 1 kg de alimento não perecível. Esses alimentos serão enviados ao Fundo Social de São Caetano do Sul, por meio da Associação Comercial da cidade. Após o evento os participantes receberão um e-mail para solicitar o(s) seu(s) certificado(s).