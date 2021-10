Príncipe Charles pode pagar mais de cinco milhões de reais em aluguel para príncipe William quando for rei

06/10/2021 | 12:10



Príncipe Charles já está planejando o que fará na realeza britânica quando se tornar rei. De acordo com informações do site Daily Mail, o filho da Rainha Elizabeth II pretende fazer mudanças no gerenciamento das propriedades da família real.

Ele pode, inclusive, ter que pagar um aluguel de 700 mil libras por ano, algo em torno de cinco milhões e 200 mil reais, para o filho, príncipe William. Isso porque é possível que Charles permaneça morando no Highgrove House, propriedade do ducado de Cornualha, que será herdado por William quando o pai for rei. Um amigo de Charles afirmou:

- A questão da propriedade está na lista de coisas a fazer. O ponto central é: quando a Rainha não estiver mais aqui, como você efetivamente espalha duas gerações da família em um grande número de propriedades? O Príncipe de Gales acredita firmemente que esses lugares têm a oferecer algo para o público, além de apenas ser um lugar para membros da família real morarem. Tudo é visto pelas lentes da pergunta: Que valor isso oferece ao público? Todo mundo reconhece que não faz sentido administrar tantas residências, mas se você desistir delas por completo, nunca as terá de volta quando o príncipe George e os jovens da realeza crescerem e precisarem de um lugar para morar.

Além disso, os aposentos do monarca no Palácio de Buckingham, que atualmente incluem 52 quartos reais e de hóspedes e 188 quartos para funcionários, devem ser reduzidos a um apartamento acima da loja. O plano faz parte da intenção de dar acesso público ao espaço durante o ano inteiro. O Palácio está passando por uma reforma de dez anos e 369 milhões de libras, mais de dois bilhões de reais. A fonte ainda continua:

- Apesar do que todos pensam sobre ele não querer morar lá, ele certamente terá acomodação lá - mas será uma situação de apartamento acima da loja muito mais modesta semelhante à do primeiro-ministro em Downing Street. Tanto o príncipe quanto a Duquesa da Cornualha são muito práticos e veem que o monarca reinante deve morar no Palácio de Buckingham, caso contrário, ele se tornaria como Hampton Court.

O informante também disse que príncipe William e Kate Middleton devem morar em Windsor:

- Charles não gosta de Windsor porque é muito barulhento. A opinião dele é que, se está indo para Windsor, é melhor continuar para Highgrove, em Gloucestershire.

Charles pretende manter outra propriedade de sua avó, Birkhall na Escócia, que ele herdou em 2002. Faz parte do Balmoral Estate, a residência preferida da Rainha. Os terrenos e jardins de Balmoral são fechados ao público no verão, quando ela está lá, mas com Charles, o acesso deve ser muito maior.

- A conversa é sobre a abertura de um museu em homenagem à Rainha, disse a fonte.