Marina Ferrari assusta peões ao colocar fogo no cabelo em A Fazenda 13

06/10/2021 | 12:11



Marina Ferrari assustou os peões de A Fazenda 13 na noite da última terça-feira, dia 5! Isso porque a influenciadora se distraiu enquanto cozinhava e acabou colocando fogo no próprio cabelo.

- Marina!, gritou Solange Gomes.

- O que foi?!, respondeu Valentina Francavilla.

- O cabelo dela! Queimou? Prende o cabelo, cara!, disse Solange.

Em seguida, Tiago Piquilo ainda apareceu para ver o que tinha acontecido. Além disso, depois da formação da Roça, Erika Schneider desabafou com Rico Melquíades sobre o voto que recebeu de Erasmo Viana:

- Eu falei que não votaria no Erasmo e olha o que ele fez. Mesmo eu vendo um monte de atitude dele, um monte de coisa... Para você ver como são as coisas... eu estou desacreditada que ele fez isso. (...) Eu já esperava qualquer coisa, mas achei o jogo dele sujo, Maria vai com as outras.

- Amiga, eu vou ser bem sincero com você. Não tenho nada contra ele. Mas eu também fui [Maria vai com as outras], para te defender, respondeu Rico.

- Ah, para, né? Você não tem nada contra o MC Gui?

- É, tenho. Ele [Erasmo] não tem nada contra você, né?

- Não! Ao contrário!