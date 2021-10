Xuxa Meneghel aparece pela primeira vez caracterizada para série com drag queens

06/10/2021 | 11:10



Após os boatos de que comandaria a versão brasileira do RuPaul's Drag Race, Xuxa Meneghel anunciou que irá comandar o Caravana das Drags, um reality show com drag queens.

Ao lado de Ikaro Kadoshi, a eterna Rainha dos Baixinhos, surgiu pela primeira vez caracterizada pra o reality show, que será exibido pela Amazon Prime Video.

O Caravana das Drags foi criado por Tatiana Issa e Guto Barra. Por enquanto, a data de estreia da atração não foi divulgada. Esse será o primeiro programa que Xuxa apresentará desde que deixou a Record TV.

Ao divulgar vídeo ao lado de Ikaro, Xuxa mandou seu recado:

Pra muitos que torceram ? taí (sic), vou me divertir muito. Pra muitos que torceram o nariz.. taí , aviso que vou me divertir muito! Beijos pra toda comunidade LGBTQIA+ e pra quem os respeitam. E beijinho beijinho tchau tchau aos preconceituosos.

Ikaro também compartilhou o mesmo vídeo e escreveu:

Fofoca pela metade? Aqui não meu amor! Te prepara que a @xuxameneghel e eu vamos comandar a #CaravanaDasDrags que vai chegar com tudo no @primevideobr Que honra fazer parte da família Amazon! Feliz demais. Um beijo para o Brasil, para as drag queens e para você!