Drica Moraes sofre acidente nas gravações de Sob Pressão e leva pontos no rosto

06/10/2021 | 11:10



Parece que Drica Moraes levou um susto e tanto durante as gravações de Sob Pressão na última semana do mês de setembro. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, um holofote do cenário teria se desprendido do teto e acertado a atriz no rosto, ocasionando um corte.

A intérprete da infectologista Vera teria sido atendida prontamente, com o socorro agindo inicialmente no próprio local do acidente. Na sequência, Drica precisou ser encaminhada ao departamento médico da TV Globo, onde levou alguns pontos no ferimento. A colunista ainda alega que, na tarde da última terça-feira, dia 5, a artista teria decidido passar por um pequeno procedimento cirúrgico com fins estéticos, uma cirurgia plástica, para evitar que o local ficasse marcado. A emissora, no entanto, teria negado essa informação.

O incidente aconteceu, durante as gravações da série Sob Pressão, na semana passada. Na ocasião, a atriz foi prontamente atendida e liberada para retorno à sua casa. Ela não fez uma cirurgia plástica, disse a assessoria da emissora para a colunista.

Ainda segundo Fábia, coincidentemente, as gravações da série foram interrompidas na mesma semana do acidente, e devem ser retomadas apenas após o feriado da próxima terça-feira, dia 12.

Procurados, representantes da atriz e da emissora ainda não retornaram o contato para comentarem o assunto.