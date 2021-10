Foto de beijo entre Britney Spears e Madonna em NFT será leiloada

06/10/2021 | 10:39



A imagem de um momento de uma apresentação de Britney Spears com Madonna será leiloada. A obra, em NFT, ou "criptoarte", traz o instante em que as cantoras se beijaram em um show do VMA, que ocorreu em 2003. Agora, o registro do carinho se torna uma peça icônica da cultura pop. Segundo informações do site TMZ, o fotógrafo John Shearer colocou a imagem para ser leiloada em Los Angeles (EUA).

Durante a apresentação, Madonna e Christina Aguilera tocaram dois sucessos: Like a Virgin e Hollywood. O cenário dramático era inspirado numa cerimônia de casamento, com Britney e Christina vestidas como noivas e Madonna em um macacão preto, como o "noivo".

John Shearer vai doar uma parte dos lucros do leilão da fotografia para a ONG Glaad, que luta pelos direitos LGBTQI+ nos Estados Unidos. A comercialização começará no dia 7 de outubro e terá duração de 72 horas.