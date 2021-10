Buddy Valastro comenta sobre nova cirurgia após sofrer grave acidente na mão

06/10/2021 | 10:10



Buddy Valastro deixou os fãs preocupados em setembro de 2020, quando sofreu um grave acidente na mão depois de tentar arrumar a máquina de boliche que tem em casa. Em entrevista ao programa norte-americano Today Show, o confeiteiro relembrou a situação:

- Eu realmente não tinha ideia do que ia acontecer. Naquela altura, acho que nem os médicos sabiam. Foi realmente assustador, porque essa é uma parte de mim que chamo de minha criança interior. Quando penso em Cake Boss ou nesses bolos que faço, acho que tudo no mundo é possível, e então faço isso acontecer com minhas mãos. Isto é o que eu faço. E eu senti como se parte disso nunca mais existisse.

Buddy ainda brincou:

- Estou cerca de 95% de volta. Eu não acho que vou ser um modelo de mão.

No entanto, mesmo que já tenha feito algumas cirurgias, o famoso confeiteiro revela que ainda pode ter que passar por um novo procedimento:

- Posso ter que passar por outra cirurgia com o tempo, mas considerando o que aconteceu, um enorme prego de metal na minha mão, o fato de que estou aqui conversando com vocês hoje, fazendo o que estou fazendo, a tecnologia... Eu tive danos no nervo e ela [a tecnologia] reparou o nervo. Esses dedos aqui [o dedo do meio e o anelar] por tipo, um ano, apenas pareciam formigando e adormecidos, mas agora o nervo está começando a se regenerar e realmente parece que voltou ao normal.