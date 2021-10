Golpes nas loterias: as fraudes online mais comuns e como evitá-las

Da Redação

Não é de hoje que os jogos de loteria atraem milhares de apostadores a cada novo concurso realizado. Para se ter uma ideia, somente a Mega Sena, uma das principais modalidades de sorteios da Caixa Econômica Federal, já realizou mais de 2.400 concursos em toda a sua história.

Apesar do sucesso dos jogos de loteria e de essas serem, desde 1967, reguladas de acordo com o Decreto-Lei 204, e supervisionadas pelo Governo Federal e governos Estaduais, ainda é muito comum escutar relatos de pessoas que caíram em algum tipo de golpe relacionado às loterias.

Com a pandemia do novo coronavírus, este cenário tornou-se ainda mais crítico, uma vez que muitas pessoas precisaram se adaptar a uma nova realidade. Atividades que até então eram realizadas de forma presencial, como uma simples aposta, passaram a ser realizadas na internet, o que abriu espaço para que aproveitadores entrassem em cena.

De acordo com Alberto Freitas, CTO da Intersena, plataforma de apostas online, a internet é um ambiente vulnerável para a aplicação de golpes em jogos de loteria. Os principais alvos são, geralmente, pessoas menos experientes.

“A internet pode ser um ambiente seguro para apostas, otimizando ações simples do dia a dia como ir até uma casa lotérica. No entanto, é necessário estar sempre alerta, uma vez que os golpistas podem se apresentar de diferentes formas, como por ligações, SMS ou e-mail”, aponta Freitas. “O principal cuidado é sempre checar todas as informações e, na dúvida, entrar em contato com a plataforma responsável pela aposta realizada.”

Como funcionam os golpes de loteria mais comuns?

Bilhete premiado

Os jogos de loteria são baseados em sorte, com sorteios realizados em tempo real. Logo, não é possível adquirir um bilhete premiado com antecedência.

Além disso, talvez você já tenha se deparado com algum e-mail ou SMS te parabenizando por ganhar alguma quantia em jogos de loteria, o que pode acontecer mesmo que você não tenha realizado nenhuma aposta. Independentemente de ter sido realizada uma aposta ou não, a recomendação é de que não clique em nenhum link suspeito, já que geralmente se trata de sites mal-intencionados.

Phishing

Bastante comum, o phishing é uma categoria de golpe que consiste no roubo de dados e informações pessoais. Neste caso, geralmente os golpistas se apresentam como um representante de alguma empresa confiável, como sites de aposta conhecidos ou mesmo como funcionários da Caixa Econômica Federal.

É importante atentar-se ao fato de que nenhuma loteria ou site pede pagamentos antecipados para retirada de prêmios ou mesmo dados pessoais como número do cartão de crédito. Em caso de dúvidas, deve-se entrar em contato com a empresa responsável pela aposta, evitando assim possíveis problemas.

Pequenos roubos

As tentativas de roubo de prêmios ou do bilhete premiado de jogos de loteria são antigas e muito comuns e, geralmente, acontecem na porta da casa lotérica, quando o apostador chega para conferir os números do seu bilhete.

Nesse caso, é importante prestar atenção aos movimentos das pessoas próximas ao local ou até mesmo optar por formas mais seguras de conferir o bilhete, como o próprio site da Caixa Econômica Federal.

Como evitar golpes online relacionados às loterias federais?

Os golpistas estão em todos os lugares. O primeiro passo para evitá-los é sempre conferir qualquer tipo de informação em fontes oficiais, evitando assim tornar-se mais uma vítima.

Qualquer movimentação suspeita, como e-mails de procedência duvidosa ou links devem ser marcados como spam e denunciados para a respectiva empresa – caso o golpista esteja se identificando como representante de alguma.

Além disso, em jogos de loteria ou não, jamais passe informações pessoais e número do cartão de crédito para terceiros ou pague qualquer tipo de taxa cobrada, além do valor já pago pela aposta.