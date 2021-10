Mart´nália é a última desmascarada do The Masked Singer Brasil antes da final

06/10/2021 | 09:10



O The Masked Singer Brasil está chegando ao fim! Na última terça-feira, dia 5, Mart´nália foi a oitava desmascarada no reality show comandado por Ivete Sangalo. A jurada Simone foi quem acertou o palpite e descobriu a identidade da cantora.

A artista, que estava fantasiada de Jacaré, foi a última a ser revelada antes da grande final do programa. Dessa forma, os finalistas da atração são: Arara, Gata Espelhada, Monstro e Unicórnio.

No episódio, os participantes se apresentaram de forma individual pela primeira vez. Depois disso, a plateia votou e escolheu os dois primeiros finalistas. O primeiro escolhido foi o Monstro, com 28% dos votos, seguido da Arara, com 25%.

Dos três menos votados, um foi salvo pelos jurados e os outros dois foram para o combate final. A Gata Espelhada foi a selecionada pelos jurados, fazendo com que o combate final acontecesse entre Jacaré, que cantou a música Que Se Chama Amor, de Só Pra Contrariar, e Unicórnio, que cantou Sweet Child O' Mine, da banda Guns N? Roses.

A seguir, confira as reações dos internautas:

Mart'nália deu um verdadeiro show como Jacaré, quem concorda respira.

Adorei essa final!

O Jacaré era a Mart'nália mesmo, só a Simone acertou de novo kkkkkkkk.