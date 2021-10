Noite tensa! Rico Melquiades, Erika Schneider, Tiago Piquilo e Dayane Mello estão na Roça em A Fazenda 13!

06/10/2021 | 02:10



Noite de votação! Nesta terça-feira, dia 5, foi formada a terceira Roça de A Fazenda 13!

Bem como o pessoal de casa já sabia, Lary Bottino estava imune antes do início de toda votação.

Mileide ganhou dois poderes e entregou um deles para Bil Araújo. No poder dela, havia a opção de escolher entre estar imune da indicação do Fazendeiro ou dos votos dos peões, e ela escolheu a segunda opção.

Gui Araújo, o Fazendeiro da semana, confirmou o que todos já imaginavam e indicou Rico Melquiades direto para a Roça. Como justificativa, ele disse que não tinha problemas pessoais com ele, mas sua decisão foi de acordo com os acontecimentos da última semana.

- Espero que ele aprenda com isso e volte a exaltar o monte de qualidade que ele tem.

Durante a votação dos peões, houve troca de farpas entre Bil e MC Gui após o voto dele no cantor.

Depois de receber outros votos e acabar entre os mais votados da noite, o MC desabafou ao se defender do voto de Erika Schneider, dizendo que as pessoas esperam o ao vivo para tirar a imagem de vilão.

Apesar da confusão, quem acabou indo para Roça foi Erika após receber 7 votos dos colegas, e a loira puxou Tiago Piquilo para a berlinda com ela.

Todos os participantes estavam esperando pelo Resta Um, mas foram pegos de surpresa.

A Chama Vermelha, que estava com Bil, foi aberta e deu à ele o poder de indicar uma pessoa para a Roça. Apesar do voto dele ter votado no MC Gui durante a votação aberta, ele decidiu não mandá-lo ao banco e optou por colocar a Dayane Mello com a seguinte justificativa:

- Você tem um atrito com o MC Gui, você não votou nele hoje e tinha todos os motivos para votar. Vocês conversaram, igual a gente conversou, mas você mesmo assim votou em mim.

Day vetou Tiago de participar da Prova do Fazendeiro alegando que ele é muito querido e vai voltar da Roça sem sufoco algum.

Que noite, hein?