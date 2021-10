Grande ABC realiza ações em prol do Outubro Rosa

Arthur Gandini

Ao menos cinco cidades do Grande ABC vão realizar ações em prol do Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama. São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires divulgaram as iniciativas que estão previstas no calendário. A região irá contar com mutirões de mamografia, unidades móveis para realizar exames e ações educativas para incentivar a prevenção à doença, além da iluminação rosa em locais públicos para simbolizar o mês especial.

De acordo com números do Inca (Instituto Nacional do Câncer), mais de 2,3 milhões de mulheres no mundo descobriram que estavam com câncer de mama no ano passado. No Brasil, em 2020, em torno de 8.000 casos de câncer de mama tiveram relação direta com fatores comportamentais, a exemplo do consumo de bebidas alcoólicas, excesso de peso, ausência de amamentação e inatividade física.

Ramon Andrade de Mello, professor adjunto de oncologia clínica da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), afirma que é importante prestar atenção à prevenção da doença. “Alimentação saudável e atividades físicas regulares são fatores fundamentais. As pessoas devem parar de fumar e reduzir o consumo de bebida alcoólica. A obesidade é outro fator de aumento dos riscos de câncer de mama, pois provoca um estado inflamatório crônico do organismo, reduzindo a sua imunidade”, explica.

Para o especialista, as campanhas são importantes para alertar as mulheres sobre a necessidade de realizar exames regulares e fazer o diagnóstico precoce. “Estamos vivendo um período de transição, com o envelhecimento gradativo dos brasileiros. Vai ser cada vez mais importante ter consciência dos cuidados com a saúde. O tratamento para o câncer de mama vem avançando muito nas últimas décadas”, avalia.

Cuidados de prevenção à doença não apenas preservam a saúde física da mulher, como também o seu bem-estar. Psicóloga e psicoterapeuta clínica, Raquel Mello lembra que o câncer tem forte impacto na saúde mental das mulheres. “O câncer de mama ataca a feminilidade e muitas vezes pode ser agressivo, necessitando a retirada da mama. A partir do diagnóstico, a mulher deve estabelecer uma rede de apoio com médicos, familiares e amigos. Existe uma cobrança excessiva em relação às mulheres terem o corpo perfeito. Em situações como o câncer, a mulher não se consegue ter controle sobre isso”, ressalta.

Alexander Bez, psicólogo e especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da California, acrescenta que o tratamento da doença tem relação direta com o adoecimento psicológico. “É uma patologia avassaladora, principalmente quando há procedimentos invasivos e cirúrgicos. Por isso a importância da prevenção. As psicopatologias de ansiedade, transtornos de stress pós-traumático e depressão são muito comuns <CF51>(nas mulheres com câncer de mama)</CF>. A autoestima e a positividade do conceito de autoimagem são profundamente essenciais para que a pessoa possa ter um equilíbrio em sua esfera mental, se reerguendo e se recuperando psicologicamente”, finaliza.