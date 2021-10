Definição, já!

Do Diário do Grande ABC



05/10/2021 | 23:59



A demora da Justiça Eleitoral em dar seu veredicto final sobre o imbróglio que cerca o pleito de prefeito de São Caetano, realizado em 15 de novembro do ano passado, tem criado série de transtornos, especialmente por causa da inabilidade administrativa do político escolhido para assinar a papelada enquanto a cidade aguarda, entre perplexa e preocupada, a chegada do titular. O atraso no caso são-caetanense é injustificável. Treze outros municípios paulistas que enfrentaram problema similar voltaram às urnas no último domingo para realizar eleições suplementares e já preparam a diplomação dos eleitos, em 8 de novembro.

Daqui a quatro dias, domingo, dois meses terão se passado desde que o ministro Luís Felipe Salomão, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), colocou o processo de São Caetano em um dos escaninhos de seu gabinete, onde permanece até hoje, sem qualquer justificativa para tamanha dilação. Reeleito nas urnas, José Auricchio Júnior (PSDB) foi impedido de assumir por haver sido condenado por irregularidade no financiamento da campanha de quatro anos atrás.

Para ocupar a vaga, o tucano trabalhou para viabilizar o nome de Tite Campanella (Cidadania), até então político inexpressivo cujo feito de maior repercussão havia sido seu protagonismo no Mensalinho, escândalo de compra de apoio parlamentar pelo Executivo em uma das gestões de Auricchio. As consequências têm sido danosas. Administrativa e eticamente falando. O Ministério Público acaba de arquivar inquérito de nepotismo contra Tite sob argumento de que ele não é o prefeito titular, mas um “vereador (...) que assumiu a chefia do Executivo em razão de pendência judicial”.

Só a Justiça Eleitoral pode solucionar a questão. A Constituição determina que os prefeitos sejam escolhidos em eleições limpas e diretas, direito que o TSE tem sonegado ao cidadão são-caetanense com a incompreensível delonga do ministro Salomão. Ou o tribunal devolve a cadeira que Auricchio conquistou nas urnas ou convoca eleições suplementares. São Caetano precisa seguir o seu destino.