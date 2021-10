Rodovias de SP: gestão para salvar vidas

Do Diário do Grande ABC



Neste fim de ano, depois de 18 meses de isolamento, os brasileiros se preparam para ver a vida voltando ao normal. A pandemia de Covid dá sinais de arrefecimento e a chegada da primavera abre a temporada das chuvas tão necessárias ao nosso Brasil, castigado por uma das maiores estiagens de sua história. Com a esperança de dias melhores, chegam também as preocupações. Por isto, os cuidados devem persistir diante da nova realidade. Em todo o País é esperado aumento no fluxo de veículos circulando pelas rodovias.

Por isso, o governo de São Paulo já se prepara para série de tarefas e ações que visem evitar acidentes e garantir a segurança dos usuários. A Secretaria de Logística e Transportes, em parceria com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Polícia Militar Rodoviária, Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e concessionárias de rodovias unem forças para fiscalizar e monitorar as rodovias.

Atualmente, temos 151 obras em andamento, com R$ 5 bilhões em investimentos e quase 18 mil empregos gerados, dados que vão transformar economicamente várias regiões do Interior e, com isso, melhorar a vida das pessoas. Este é o grande objetivo da gestão pública, conceito-chave que norteia o governo de São Paulo. Entre as centenas de obras, prontas ou em andamento, podemos citar a modernização e melhorias em mais 3.400 quilômetros de rodovias e vicinais em todo o Estado. Este importante investimento é parte do programa Pró São Paulo, amplo pacote de obras estruturantes que tem o objetivo de facilitar a retomada do crescimento econômico, com oferta de empregos e geração de renda para a população em 2021 e 2022, e recursos para a infraestrutura rodoviária que somam R$ 3,3 bilhões.

Além disso, o governo de São Paulo iniciou a conclusão dos contornos da Tamoios, no Litoral Norte, com investimentos previstos de R$ 1,5 bilhão e criação de 2.000 vagas de emprego. Tem ainda os novos projetos, como o da Linha Verde, que pretende fazer a ligação entre a Grande São Paulo e a Baixada Santista com ciclovia acoplada. Todas as iniciativas são ações concretas, com recursos previstos no orçamento estadual, que têm objetivos claros e determinados: reduzir o número de acidentes, diminuir fatalidades e oferecer cada vez mais conforto e segurança aos usuários. E os resultados já começam a aparecer nos índices e pesquisas feitas nas estradas. No ano passado, por exemplo, o Estado comemorou o menor número de mortes em suas rodovias desde 2015. A ideia é melhorar sempre, desafio novo a cada dia. Para o governo paulista nenhuma morte é aceitável. Nosso objetivo é tolerância zero com as mortes no trânsito.



João Octaviano Machado Neto é engenheiro e secretário estadual de Logística e Transportes.



PALAVRA DO LEITOR

Investigação

Na linha do perguntar não ofende, onde estava esse grupo de jornalistas que se dizem investigativos que não foram para cima das transações de Pallocci, Guido Mantega e Meirelles (Política, ontem)? A investigação só incomoda um lado? Vergonha! Aqueles que impõem altos impostos aos cidadãos cuidam rapidinho de seus dinheiros. Enquanto tivermos pessoas preocupadas com seus próprios bolsos, esse País só vai dando passos para trás.

Izabel Avallone

Capital



Reforma

A promessa em campanha da correção da defasada tabela do IR (Imposto de Renda) é ignorada e, ao invés de séria reforma administrativa para reduzir a onerosa máquina pública e incrementar o Auxílio Brasil, será o novo IR sobre dividendos. O consciente eleitorado brasileiro não quer o novo IR sobre dividendos. Quer, de fato, que a reforma administrativa de verdade, em consonância com a Constituição, aconteça no Executivo, Judiciário e Legislativo, onde consta ‘que todos são iguais perante a lei’. Reforma administrativa meia-boca é placebo.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Terminal

Finalmente o terminal turístico de Ribeirão Pires será reformado (Política, dia 4). Segundo a reportagem, ‘o governo do Estado deu aval prévio à transferência de verba para custear reforma do terminal’. Essa transferência será de R$ 2,8 milhões para a reforma interna da estação, inaugurada em 2009, durante a segunda gestão do prefeito Clóvis Volpi. Mas até agora o terminal não passou por nenhuma reforma ou manutenção. E, segundo o Comtur (Conselho Municipal de Turismo) de Ribeirão Pires), o terminal necessita de várias intervenções, sendo grande parte de infraestrutura, destacando-se novas bilheterias, com instalação de catracas, construção de banheiros e área de vivência com a instalação de área de exploração comercial no corredor das linhas municipais, construção de bicicletário urbano, manutenção de instalações elétricas e hidráulicas; novo sistema de iluminação e de informação eletrônica aos usuários e outras intervenções. A liberação total de verba estadual para o turismo de Ribeirão Pires tem o acréscimo de mais R$ 16 milhões formalizada a semana passada pelo Palácio dos Bandeirantes para custear a conclusão de obras do Hospital Santa Luzia, que também vinha se arrastando desde as gestões dos ex-prefeitos Saulo Benevides e Adler Kiko Teixeira.

Hildebrando Pafundi

Santo André



Imasf de São Bernardo

Como funcionário da Prefeitura de São Bernardo, participo do convênio médico da Intermédica, e minha maior surpresa foi, dia 2 de setembro, ter ido à consulta médica agendada na Inteo e a clínica informar que não atendia mais meu plano, que teria sido mudado. Gostaria de saber como o Imasf muda o plano para um pior? Foi criado para prejudicar o funcionário e cortar custos, pois não temos atendimento nenhum na rede particular, somente na rede própria, que já não atendia ninguém, com a desculpa da Covid. O Imasf nem avisou os funcionários, que passaram por bobos, como foi meu caso. A clínica que fui estava cheia de funcionários da Prefeitura, desapontados com essa atitude. O convênio anterior já era precário, foi trocado por outro criado pela Intermédica e Prefeitura, que não nos dá oportunidade nenhuma de escolha médica. Lamentável tal atitude! Todos os funcionários estão revoltados.

Valdemar Aparecido de Toledo

Santo André