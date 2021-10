Audiência vai definir rumos da greve na GM

Nilton Valentim



05/10/2021 | 23:37



Representantes da GM (General Motors) e do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano se reúnem hoje para deliberar sobre a greve, que hoje completa seis dias. A audiência no TRT-SP (Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo), às 15h. Será o segundo encontro entre as partes. No primeiro, sexta-feira, não houve acordo.

Ontem foram realizadas duas assembleias na empresa, uma pela manhã e outra para os funcionários do período da tarde. Em ambas, os metalúrgicos aprovaram a continuidade da paralisação. Para hoje, o sindicato orientou os trabalhadores a irem até a empresa, marcarem o cartão de ponto, participarem de novo encontro com os sindicalistas e depois retornarem às suas casas para esperar o resultado da audiência no TRT-SP.

Segundo um dos funcionários, que não quis se identificar, ontem o presidente do sindicato, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, informou que a GM entrou na Justiça com um pedido de liminar para interrupção da greve, alegando que seria abusiva, mas perdeu em primeira instância.

Procurada, a GM informou por nota que mantém o posicionamento de segunda-feira. Que “está fazendo todos os esforços para chegar a um acordo que seja bom para ambas as partes”. E que “a empresa espera que a situação possa ser resolvida o quanto antes, com um acordo viável e sustentável, e que rapidamente as operações da fábrica estejam normalizadas”.

Os trabalhadores da GM reivindicam a reposição salarial com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado nos últimos 12 meses, mais aumento real de 5%. Piso salarial com correção pelo INPC de 2016 a 2021, vale-alimentação de R$ 1.000 para os funcionários inseridos na grade nova e de R$ 500 para os demais. PLR (Participação Nos Lucros e Resultados) de R$ 18 mil, com antecipação de R$ 10 mil; adiantamento da metade do 13º salário para fevereiro de 2022; inclusão de cláusula sobre home office; pagamento de quinquênio de 5%; retorno do reajuste da grade salarial a cada seis meses e cesta de Natal.

A empresa ofereceu reajuste de 10,42%, que corresponde ao INPC, aplicação do aumento de mérito a cada seis meses aos empregados inseridos na nova na grade salarial e manutenção da cláusula 42, do atual acordo coletivo, que trata dos direitos dos trabalhadores sequelados.