EC São Bernardo é derrotado em casa

Do Diário do Grande ABC



05/10/2021 | 20:06



Mesmo jogando no Estádio 1º de Maio e após duas vitórias, contra Santos e São Bernardo FC, o Cachorrão não conseguiu manter o retrospecto e perdeu para o Primavera (1 a 0), ontem à tarde, pela sexta rodada da Copa Paulista. O gol dos visitantes foi marcado pelo camisa 10 Wagner, com chute do fora da área, aos 13 minutos do segundo tempo.



Com o resultado, o time da região permanece com seis pontos, mas cai à terceira posição da chave. Com os três tentos, o Fantasma passa o próprio São Bernardo EC e ascende à vice-liderança, também com seis, mas à frente pelos critérios de desempate.



A partida teve início com o EC São Bernardo buscando as primeiras ações, mas sem maiores perigos ao Primavera, que criava boas chances, como a finalização em chute cruzado dentro da área aos 20 minutos. Samuel chegou a tempo de travar. Na sequência, Bonassa soltou a bomba de fora da área, mas Diego fez grande defesa.



O troco do Cachorrão veio logo depois, com Juninho, que recebeu de fora da área, se livrou da marcação e bateu forte. A bola passou rente á trave de André Luiz.



A equipe da casa começou melhor na etapa final. Rafael, de dentro da área, bateu forte e, de novo, André Luiz fez a intervenção, evitando, assim, a abertura do placar. Mas o jogo mudou aos 13. Wagner recebeu passe na entrada da área e mandou no canto de Diego, que ainda tocou na bola: 1 a 0 para os visitantes.



Após o gol, o Cachorrão se lançou ao ataque em busca da igualdade. Deivinho, em cobrança de falta, aos 18 minutos, e Marcos Vinícius, aos 38, em jogada individual dentro da área, pararam em boas intervenções do arqueiro do Primavera André Luiz. Nada, poré, suficiente para alterar o placar no 1º de Maio.



Na sétima rodada o EC São Bernardo faz o derbi contra o xará São Bernardo FC, dia 12. O Primavera mede forças com o Santos, dia 13. Ambas as partidas acontecem às 15h.

EC São Bernardo

Diego;

Denis, Raphael, Bruno Costa e Daciel;

Dudu Lima (Deivinho), Feijão e Diego Andrade;

Juninho, Chuck e Bosco.

Técnico: Renato Peixe

Primavera

André Luiz;

Silva (Guilherme), Rodrigo Arroz, Victor Caetano e Gustavo (Otilo);

Thiago, Samuel e Bonassa;

Wallace, Wagner e Tibúrcio (Igor Feijão).

Técnico: Ademir Fresan