Tigre empata no fim na Vila e sobe à liderança do Grupo 3

Heitor Agricio

Especial para o Diário



05/10/2021 | 19:16



O São Bernardo FC empatou ontem à tarde com o Santos (1 a 1), na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Copa Paulista. O gol do Tigre foi de Gionnotti, aos 43 do segundo tempo. Madson, um dos reforços do time da Baixada, tinha aberto o placar, aos 6 da segunda etapa. Com o resultado o Tigre assume a liderança isolada do Grupo 3, com sete pontos, seguido por EC São Bernardo e Primavera, ambos com seis. O time da Vila é o lanterna, com quatro.



A partida marcou a estreia de Márcio Zanardi no comando do São Bernardo FC, e foi marcada pelo desperdício de gols pela equipe da casa. O Santos, descuidado, errava muito. Já o São Bernardo, elétrico, marcava forte a saída de bola até o meio-campo. O Peixe tentava aproveitar os contra-ataques, enquanto o Tigre jogava trabalhando a bola nos espaços pelo meio. Assim, ninguém balançou a rede no primeiro tempo.



Na segunda etapa, o time da Baixada voltou mais incisivo, o que deu resultado. Após escanteio, Madson, que não jogava desde agosto, subiu e, de cabeça, abriu o placar, aos seis minutos. O peixe seguia perdendo chances, e sofreu o castigo, aos 43. Gionnotti, que havia substituído Vitinho, acertou lindo chute para deixar deixou tudo igual na Baixada.

Santos Diógenes;

Madson (Doka), Derick, Jonnathan Côco e Lucas Pires;

Ivonei (Felipe de Carvalho), Luiz Henrique e Augusto (Edcarlos);

Lacava (Fernandinho), Renyer e Bruno Marques (Rwan). Técnico: Pablo Fernandez.