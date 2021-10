Guarani aposta na volta da torcida para se reabilitar e não perder G-4 de vista

05/10/2021 | 18:46



Com apenas um ponto somado nas últimas três partidas, o Guarani vai ter o reforço do seu torcedor para buscar a reabilitação neste sábado, diante do Londrina, a partir das 16 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A última vez que o Guarani teve o apoio da torcida no estádio foi no dia 28 de fevereiro de 2020, contra o Água Santa, pelo Paulistão. Por conta dos protocolos sanitários, "apenas" 5.451 torcedores poderão comparecer ao Brinco de Ouro neste sábado.

"Para um time que quer subir, somar um ponto em nove disputados é ruim. Com certeza a volta da torcida é muito importante para nós nesse momento. É uma torcida que vai nos apoiar do início ao fim", disse o capitão Bruno Silva.

O técnico Daniel Paulista tem a semana livre para definir qual será o time titular para enfrentar o Londrina. A expectativa é de mudanças. O zagueiro Ronaldo Alves recebeu o terceiro amarelo na derrota para o Brusque, por 2 a 0. Já o zagueiro Thales e o lateral-esquerdo Bidu retornam de suspensão.

A sequência negativa fez o Guarani cair para a oitava colocação e aumentou a diferença para o G-4. O time tem 42 pontos, contra 48 do quarto colocado, o Goiás.