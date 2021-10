Biden tem encontro 'construtivo' com democratas progressistas do Congresso

05/10/2021 | 16:51



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu virtualmente nesta terça com 12 membros progressistas do Congresso, no que a Casa Branca caracterizou como um "encontro produtivo", conforme comunicado. Foram debatidos a agenda Build Back Better e o plano bipartidário de infraestrutura.

Segundo a nota, o líder norte-americano reforçou a importância de ambos os projetos para garantir que a economia americana chegue também às famílias de classe média.

"O grupo discutiu seu comprometimento mútuo de aproveitar este momento para fazer do investimento nas famílias o cerne de nossa estratégia de crescimento econômico e competitividade, paga pela revogação de incentivos fiscais falidos para as grandes e ricas empresas que têm nos impedido de alcançar nosso pleno potencial na economia global", diz a Casa Branca.

Em relação à agenda Build Back Better, o consenso foi de seguir as principais prioridades de um pacote legislativo final para "fazer a diferença na vida real". Na quarta, o presidente sediará outra reunião virtual com democratas moderados da Câmara.

No encontro desta terça, participaram Pete Aguilar, Lisa Blunt Rochester, Katherine Clark, Debbie Dingell, Pramila Jayapal, Mondaire Jones, Ro Khann, Barbara Lee, Joe Neguse, Mark Pocan, Ritchie Torres e Peter Welch, informou a Casa Branca.