Regina Casé visita igreja em Portugal e presta homenagem a Paulo Gustavo: Ainda não acredito!

05/10/2021 | 16:10



Regina Casé usou as redes sociais na última segunda-feira, dia 4, para lamentar os cinco meses da morte de Paulo Gustavo. A apresentadora está viajando pela Europa, e ao passar pela Igreja de São Francisco, na cidade de Porto, em Portugal, não conseguiu segurar a emoção e prestou uma homenagem ao amigo.

Na legenda, ela escreveu:

Dia do nosso querido São Francisco! Chegamos de Madri na cidade do Porto em Portugal e vim direto pra esse tesouro que é a Igreja de São Francisco daqui? Que coisa mais linda! Rezei muito pedindo para que sempre onde haja tristeza eu leve alegria! Hoje mais do que nunca com nosso amado Paulo Gustavo no coração! Cinco meses sem ele e ainda não acredito!

Regina também marcou a mãe do humorista, Dea Lúcia, e a irmã dele, Ju Amaral, na publicação e mandou um recado:

Pedi muito a ele que traga serenidade e conforto pro coração de vocês, meus amores.

Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio de 2021, vítima de complicações da Covid-19.