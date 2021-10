Após processo, ex-baterista do Nirvana revela que capa do disco Nevermind pode mudar

05/10/2021 | 16:10



Como você viu, nas últimas semanas, o processo iniciado por Spencer Elden ficou mundialmente conhecido. O homem em questão é o bebê da emblemática capa do álbum Nevermind, da banda Nirvana. Segundo ele, a foto utilizada no disco lhe causou profundos danos emocionais por representar pornografia infantil. Diante disso, Elden pediu uma grande quantia em dinheiro em troca. Tempos depois, após a grande repercussão do caso, Dave Grohl, ex-baterista do grupo e vocalista do Foo Fighters, decidiu se pronunciar sobre o assunto.

- Tenho muitas ideias de como devemos mudar essa capa, mas veremos o que acontece. Nós vamos informar vocês. Tenho certeza de que faremos algo bom, disse em entrevista para o The Times.

Nevermind completou 30 anos em setembro e para comemorar a data, será relançado, com material especial e gravações inéditas de shows. Segundo Grohl, com toda a polêmica, a capa do projeto pode ser alterada nessa versão especial. Perguntado diretamente sobre as acusações, o artista apenas afirmou que prefere não se envolver muito.

- Eu acho que há muito mais pelo que ansiar e a vida é mais do que ficar parado nesse tipo de coisa. E, felizmente, não tenho que fazer a papelada.

Anteriormente, a advogada do baterista, Maggie Mabie, havia dito para o TMZ que o aniversário do disco faria com que seu cliente fosse motivo de mais chacota. Nevermind (30th Anniversary) estará disponível em novembro.