Thaila Ayala comemora dois anos de casamento com Renato Góes: Amo ser sua

05/10/2021 | 16:10



O amor está no ar! Grávida do primeiro filho do casal, Thaila Ayala não poupou elogios ao maridão, Renato Góes, nesta terça-feira, dia 5. Nas redes sociais, a atriz, de 35 anos de idade, comemorou os dois anos de casamento e disparou:

Uma casa, uma produtora, um filme, um cachorro e um filho! Se alguém me dissesse que era possível amar e ser amada dessa forma, eu duvidaria. Aliás, eu ainda duvido, né? Ainda não entendo muito desse amor tão generoso, desse amor tão puro, íntimo, parceiro, desse amor tão gigante que, às vezes fica maior que a gente. Amor que constrói. Até então eu só conhecia o que destrói. Obrigada por me ensinar tanto, você me conhece tanto que, às vezes, me irrita, obrigada por me fazer ser tão melhor, pelo seu colo, seu amparo, sua leveza, sua cumplicidade, seu amor. Eu amo ser sua! Você é meu melhor lugar no mundo!