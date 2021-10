PS Plus: jogos de outubro já estão disponíveis

Da Redação

Os jogos de outubro da PS Plus já estão disponíveis aos assinantes. Entre os destaques está Hell Let Loose, shooter em primeira pessoa que se passa durante a sangrenta Segunda Guerra Mundial. O título ganha novos recursos no PlayStation 5 – resposta tátil do DualSense, feedback de áudio no próprio controle e os gatilhos adaptáveis.

Ainda sobre os jogos de outubro da PS Plus, usuários de PS4 podem enfrentam inimigos no sucesso Mortal Kombat X e conseguem se sentir verdadeiros astros do golfe em PGA Tour 2K21. Os títulos podem ser resgatados até 1º de novembro, se tornando parte permanente da biblioteca de jogos (enquanto durar a assinatura).

Mais detalhes do jogos de outubro da PS Plus

Hell Let Loose | PS5

Este título multiplayer inspirado na Segunda Guerra Mundial junta batalhas épicas para 100 jogadores com um exclusivo metagame inspirado em RTS. Nele, os comandantes direcionam o fluxo da batalha e coordenam poderosas habilidades de jogo que contribuem na marcha da equipe em direção à vitória.

Forme sua equipe e enfrente os lutadores inimigos online em confrontos de 50 contra 50 em uma linha de frente dinâmica, escolha uma das 14 missões na infantaria, os tipos de unidades de reconhecimento e sua armadura, cada uma equipada com armas, veículos e equipamento autênticos.

PGA Tour 2K21 | PS4 e PS5

Prove que você tem o que é preciso para se tornar o vencedor da FedExCup. Jogue com os profissionais do PGA Tour em circuitos impressionantes e realistas durante sua própria carreira e ganhe recompensas e equipamentos.

Depois, jogue contra seus amigos ou com os melhores jogadores do mundo em torneios locais ou online. Crie seu próprio jogador e personalize seu equipamento e, depois, monte sua própria equipe, projetando e executando temporadas completas e torneios criados de acordo com as suas regras e requisitos.

Mortal Kombat X | PS4 e PS5

O massacre sangrento da NetherRealm Studios combina uma apresentação cinematográfica com uma experiência de jogo totalmente nova. Pela primeira vez na história da série, cada personagem do seu elenco robusto tem uma seleção de diferentes estilos de luta, oferecendo uma maior variedade de estratégias para enfrentar e combater na batalha.