Nego do Borel diz que quis se 'isolar' e não imaginava repercussão

05/10/2021 | 15:21



Depois de desaparecer por pouco mais de um dia e ser encontrado em um motel de Vila Isabel, na zona norte do Rio, no início da tarde desta terça-feira, 5, o cantor Nego do Borel afirmou que quis apenas se "isolar" e que não sabia que haveria toda a repercussão em torno de seu sumiço. Preocupada, a mãe do músico pediu ajuda à Polícia Civil para localizar o filho. Os agentes o encontraram no momento em que ela prestava depoimento.

"Quis me isolar, porque estou passando por um momento muito difícil, muitas coisas acontecendo na minha vida", disse Nego do Borel logo depois de encontrar a mãe na Cidade da Polícia. No fim do mês passado, o cantor foi expulso do reality show "A Fazenda 13", da TV Record, depois de ser acusado de assediar uma das participantes - que estava visivelmente embriagada - ao se deitar ao lado dela. Por conta do caso, a Polícia Civil paulista abriu inquérito para apurar a existência, ou não, do crime de estupro de vulnerável.

"Eu quis ficar sozinho, eu não sabia que minha mãe ia na delegacia e que ia dar toda essa repercussão. Não avaliei sobre ela ir na delegacia, e peço até desculpa a ela", sustentou Nego do Borel.

Logo após localizar o cantor, a Polícia Civil informou que ele estava no motel na companhia de duas mulheres. Ele, contudo, negou a informação. "Eu estava sozinho no hotel, não estava com nenhuma mulher, com ninguém. Tomei muito remédio, aí dormi, porque queria dormir. Dormi, dormi, dormi. Acordei e estava toda essa repercussão."