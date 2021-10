Grávida, Bárbara Evans fala sobre constante falta de ar: Faz parte

05/10/2021 | 15:10



Não é novidade que Bárbara Evans é mamãe de primeira viagem e está sempre compartilhando as experiências da gravidez nas redes sociais, não é mesmo? Desta vez, a modelo comentou sobre um dos sintomas da gestação que está fazendo parte de sua rotina: a falta de ar.

- Vocês me mandam directs assim: Bárbara, sempre te vejo nos Stories e você parece sempre cansada. A gravidez está me dando falta de ar. Se eu tomo banho, coisa assim, tenho muita falta de ar. Já conferi pressão, já fiz tudo. Às vezes eu tenho pressão baixa, por isso tenho essa sensação de desmaio, mas não é nada de mais. Faz parte da gravidez. Como eu falo, cada um tem seu corpo e cada um reage de uma forma. Então, nunca compare a sua gravidez com a de ninguém, sempre pergunte para o seu médico o que é ou não para se preocupar.

Bárbara é casada com o empresário Gustavo Theodoro e juntos, após um longo processo de fertilização in vitro, anunciaram que estavam esperando gêmeos, no entanto, tempos depois, a filha de Monique Evans contou que um dos embriões não vingou.