Morre Lizzie Bravo, brasileira que tocou com The Beatles

05/10/2021 | 15:10



A cantora e fotógrafa carioca Lizzie Bravo morreu aos 70 anos de idade na última segunda-feira, dia 4. Ela era conhecida por ser uma das maiores fãs brasileiras da banda The Beatles, e chegou até a conquistar o feito de gravar o coro da música Across the universe, do álbum Let it be.

A história é inacreditável. Lizzie estava com algumas meninas em frente ao prédio da gravadora EMI, em Londres, quando Paul McCartney apareceu com a proposta: Alguma de vocês consegue sustentar uma nota aguda?. Segundo informações do jornal O Globo, Lizzie estava se recuperando de uma cirurgia no coração e não resistiu.