Até R$ 4 mil de desconto: Avell realiza promoção em notebooks

Da Redação

Do 33Giga



05/10/2021 | 15:18



A fabricante de computadores de alto desempenho Avell anunciou a promoção BlackOut Days. Trata-se de uma série de descontos nas máquinas B.On e na linha MOB.

São mais de dez produtos da Avell com até R$ 4 mil de desconto e pagamentos via Pix, boleto (até 24x) e 10x via Ame, com 6% de Cashback (válido até dia quinta 7). A promoção terá tempo limitado e pode ser acessada em https://avell.com.br/hotsites/avellmob.

Avell B.On

Modelo com foco em design e experiência do usuário, ele é leve e portátil. A ideia é oferecer performance em tarefas diárias de escritório, apresentações comerciais, ser utilizado em ambientes públicos e até para manipulação de imagens e jogos.

Modelo possui facilidades como tela touch, sem deixar de lado os detalhes como thunderbolt 4 para transferência de arquivos em alta velocidade e carregamento super rápido da bateria. O produto foi certificado na Intel Evo, plataforma criada pela Intel em parceria com alguns dos principais fabricantes de notebooks para criar uma linha de notebooks premium.

O computador também conta com reconhecimento facial, cuja tela se inicia quando o usuário se aproxima, e se encerra quando ele se afasta, dispensando o uso da senha.

Avell linha MOB

São seis modelos que possuem placas de vídeo Série 30 da NVIDIA e processadores da 11ª geração da Intel. Os computadores Avell chegam equipados com placas de vídeo Série 30 da NVIDIA, com uma gama inédita no Brasil, desde NVIDIA GeForce RTX 3050 até a placa de vídeo dos notebooks mais potentes do mundo, a NVIDIA GeForce RTX 3080.

Todos os modelos possuem processadores Intel Core de 11ª geração série H. Ao todo, a linha é formada por produtos que tiveram os atributos de velocidade e conectividade potencializados, as máquinas podem ser configuradas de maneira personalizada em componentes como telas, memórias e armazenamento.

Outra novidade é sobre as novas placas wi-fi com a tecnologia Intel wi-fi 6 para melhor experiência e conectividade, além de contarem com câmera infravermelho que possibilita o acesso à máquina por reconhecimento facial.