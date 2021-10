Napo: premiado curta-metragem brasileiro estreia no YouTube

Da Redação

Depois de circular por mais de 60 festivais mundo afora e sair premiado em 20 deles, o curta-metragem brasileiro Napo vai estrear no Dia Internacional da Animação no YouTube. Em 28 de outubro, às 20h, ele poderá ser visto no canal da produtora Miralumo Films no serviço de streaming.

Dirigido por Gustavo Ribeiro, o curta é uma animação para adultos e crianças. A trama gira em torno de Napo, um senhor de idade que, por conta do agravamento do Alzheimer, vai morar com a filha Lenita e com o neto João.

Aos poucos, a doença o fez esquecer todos os que passaram por sua vida. No primeiro contato com o neto, Napo nem o reconhece. Incapaz de compreender a doença que leva seu avô entre o passado e o presente, João encontra uma maneira de criar novas lembranças para o avô.

Ao tropeçar em um álbum cheio de velhas fotografias, ele deixa as imagens guiarem sua imaginação e transforma as memórias de seu avô em desenhos. Desenhos que moldam sua relação em uma história de lembrança e construção de memória.

Prêmios de Napo

Finalista no LA Shorts 2020, um dos principais encontros de curtas do mundo, Napo circulou por mais de 60 eventos, entre eles os Festivais de Xangai, Atlanta, Santa Monica, San Jose, Moscou, Chicago e Lago, entre outros. Para Gustavo, ter o primeiro trabalho da produtora reconhecido internacionalmente é motivo de orgulho e também uma forma de homenagear seu avô e tantos outros avós que se foram durante a pandemia de Covid-19.

– Neste filme, desenvolvemos um novo olhar sobre a vida de uma pessoa que sofre com a doença de Alzheimer, mostrando a importância da relação de afeto familiar para o bem-estar do paciente. Mas, no fim, virou também uma grande homenagem a todos os avós, que, em muitas casas brasileiras, são parte essencial do dia a dia e da criação dos netos – diz.

Ficha Técnica

Animação| drama | 16 min | 2020

Direção: Gustavo Ribeiro

Roteiro: Gustavo Ribeiro & Gabriela Antonia Rosa

Produtores: Thais Peixe & Gustavo Ribeiro

Direção de arte: Giovani Kososki & Rayner Alencar

Trilha original: Francisco Okabe

Editor: Victor Spadotto

Equipe Computação Gráfica: Bruna Bastos, Giovani Kososki, Gustavo Ribeiro, Heloisa Duda, Luan Francisco, Renan dos Passos, Thais Peixe, Ivan Stephan

Veja o trailer de Napo a seguir.