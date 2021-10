Nego do Borel é encontrado, acompanhado de duas mulheres, em hotel no Rio de Janeiro após 24 horas desaparecido

05/10/2021 | 14:11



Nego do Borel foi encontrado em hotel acompanhado de duas mulheres, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, dia 5, após 24 horas de desaparecimento - a informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), o cantor Nego do Borel foi localizado em Vila Isabel, na Zona Norte da capital. Ele estava há 12 horas em um motel, na companhia de duas mulheres, consta no comunicado da polícia.

A mãe do cantor, Roseli Viana Pereira, registrou o desaparecimento do filho na última segunda-feira, dia 4, após não conseguir mais contato com ele - ela também afirmou ter encontrado um bilhete do artista, em uma folha de caderno, escrito:

A Fazenda [reality show que Nego participou e foi expulso] vai me pagar, fez minha mãe chorar...

O cantor chegou à delegacia, que estava a mãe e o assessor de imprensa, irritado e disparou diversas ofensas a imprensa que estava no local, além de mostrar o dedo do meio aos repórteres que acompanhavam o caso. Eita!