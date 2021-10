Jennifer Lopez não acompanhou Ben Affleck em evento por não suportar George Clooney

05/10/2021 | 14:10



A ausência de Jennifer Lopez na premiere do filme The Tender Bar, estrelado pelo namorado da cantora, Ben Affleck, não passou despercebido e deu muito o que falar. Segundo o The Sun, a cantora não teria comparecido ao evento por não suportar o ator George Clooney, com quem contracenou no filme Irresistível Paixão, de 1998.

Jen não se dava bem com George Clooney quando eles fizeram Irresistível Paixão juntos. Eles não suportavam um ao outro. É engraçado que o novo filme de Ben seja com George e não é coincidência que Jen não tenha sido fotografada no tapete vermelho com ele, posando com George e a esposa dele Amal, disse uma fonte.

Alguns boatos de que os dois não se davam bem começaram a circular quando Lopez foi questionada numa entrevista sobre os beijos ruins que precisou dar em cenas. Ela não mencionou nomes, mas o apresentador Jon Stewart, que estava conduzindo a conversa, supôs que George estivesse no grupo dos não tão bons assim. Eita

- Ele era ok, ele era ok, desconversou na época.