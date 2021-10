Dani Calabresa se veste de gêmea de Fátima Bernardes e diverte apresentadora

05/10/2021 | 13:11



Fátima Bernardes foi pega de surpresa por Dani Calabresa nesta terça-feira, dia 5, no Encontro. No quadro Fátima Verdades, que a apresentadora responde pergunta de fãs, a humorista entrou vestida de irmã gêmea da apresentadora.

- Era esse meu medo de uma irmã gêmea. Agora eu entendi o pânico da equipe quando eu disse que não usaria esse macacão hoje, brincou Fátima ao ver Dani produzida como ela.

E continuou:

- Nós estamos muito parecidas. Eu ia gostar de ser sua irmã. Eu ia adorar fazer aulas de dança com você.

Dani, claro, se divertiu com a situação:

- Linda homenagem para você. São belezas diferentes, olha só. Quando você não vir, eu posso vir. Eu ia ser mais inteligente, estar mais informada, me comunicar melhor. Ia ter postura de bailarina, queria ser sua irmã, ia adorar.

Ela ainda aproveitou para responder perguntas ousadas dos fãs, como dúvidas sobre ninguém menos que Túlio Gadêlha, companheiro de Fátima:

- O que o Túlio faz que te deixa com ciúmes?, questionou um fã.

Bem-humorada, Dani respondeu:

- Eu não sou uma pessoa ciumenta. Eu não olho, não tenho nem tempo pra ver quem curtiu, comentou. Nunca olhei rede social, celular. Não acredito que isso sustente uma relação, disse, perguntando se ele não coloca um coraçãozinho nas redes sociais o que acontece.

E Fátima disparou:

- Não precisa todo dia, banaliza!

A companheira do político ainda disse que os dois não têm um apelido carinhoso:

-A gente não tem apelido carinhoso. Isso é grave? A gente só fala: amor. Gente, estou muito preocupada.

Por fim, ainda respondeu sobre o desejo de ser avó:

- Sonho. Minhas filhas e meu filho não sei se sonham em ser pais por enquanto, não. Mas um dia eu sonho, sim, um dia ser avó. Todo mundo diz que é a melhor coisa do mundo. Espero que não seja avó ainda não. Está todo mundo ainda começando a carreira. Se eu pudesse dar um conselho, eu esperaria. Eu fui muito feliz sendo mãe mais tarde. Já estava com a minha carreira estabilizada, não fiquei tão preocupada, tinha mais paciência. Mas acho que vai ser maravilhoso quando isso acontecer, disse ela, que é mãe dos trigêmeos Beatriz, Vinicius e Laura, frutos da relação com William Bonner.