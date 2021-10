Shannen Doherty abre o jogo sobre luta contra câncer: - Eu não quero nunca começar a agir como se estivesse morrendo

05/10/2021 | 13:10



Conhecida por seu trabalho em Barrados no Baile, Shannen Doherty deu mais uma atualização sobre como está seu estado de saúde. Aos 50 anos de idade e lutando contra o câncer de mama desde 2015, ela está no estágio quatro da doença e fez um aparição no programa Good Morning America, quando abriu o jogo sobre sua batalha.

- Eu não quero nunca começar a agir como se estivesse morrendo. Quero continuar vivendo como se eu não tivesse uma lista para completar porque vou continuar lutando para ficar viva.

Durante o bate-papo, Shannen ainda revelou que está passando bastante tempo com amigos e familiares, e que continua trabalhando normalmemte.

- Muitas pessoas quando são diagnosticadas com um estágio quatro consideram ser o fim da linha. Elas assumem que não podem trabalhar ou não estão mais em sua completa capacidade, mas isso não é verdade, afirmou.

Lembrando que apesar de a atriz ter sido diagnosticada com câncer de mama pela primeira vez em 2015, ela entrou em remissão em 2017. No entanto, a doença voltou no início de 2019, e ela só revelou a doença ao público cerca de um ano depois, quando descobriu que estava em um estágio avançado, já que significa que o câncer começou a se espalhar para outras partes do corpo.