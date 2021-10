Adele divulga data de lançamento de novo single, 'Easy On Me'

05/10/2021 | 12:24



A cantora Adele divulgou nesta terça-feira, 5, a data de lançamento do single Easy On Me: 15 de outubro. A expectativa é de quando ela vai anunciar o lançamento do novo disco. Sem lançar novos trabalhos desde 2015, quando colocou 25 na praça, Adele agora confirma, segundo a publicação Vogue, dos Estados Unidos, que vai mesmo lançar um novo projeto, intitulado apenas 30, seguindo a proposta de batizar os discos com os números correspondentes à sua idade.

A cantora britânica vem fazendo uma campanha misteriosa até aqui, para chamar a atenção dos seguidores. Desde a sexta-feira, 1°, outdoors com o número 30 apareceram por grandes cidades do mundo. No Brasil, um dos outdoors com a marca foi colocado na Rua Gomes Carneiro, em Ipanema, na zona sul do Rio.

Adele também atualizou suas redes sociais com o 30 sem fazer nenhum outro comentário. No tempo que ficou sem álbuns novos, a cantora fez turnê, ganhou um Grammy de Álbum do Ano, perdeu mais de 40 quilos e se divorciou do empresário Simon Konecki.