Foto do beijo de Britney Spears e Madonna em 2003 vai a leilão

05/10/2021 | 12:11



A foto que registra o icônico momento em que Britney Spears e Madonna se beijam no palco do MTV Video Music Awards, em 2003,será leiloada.

De acordo com o TMZ, o clique, feito pelo fotógrafo John Shearer, será leiloado em tecnologia NFT - uma autenticação da imagem para que ela seja única por meio de um código digital.

O profissional se juntou à Cryptograph para vender a imagem em prol de filantropia. Uma parte do valor da venda será destinada ao GLAAD, ONG que monitora como a mídia retrata pessoas da comunidade LGBTQIA+. O leilão terá início no dia 7 de outubro e irá durar apenas 72 horas.

O famoso beijo entre Britney e Madonna aconteceu durante uma apresentação delas com Christina Aguilera, que uniu vários clássicos da rainha do pop no palco do evento.

E por falar em Britney...

A cantora reapareceu nas redes sociais após se ver livre da tutela do pai, Jamie Spears, e voltar de viagem com o noivo Sam Asgari. Os dois estavam em viagem pela Polinésia Francesa para celebrar o noivado e a liberdade da cantora.

No Twitter, ela agradeceu os fãs pelo apoio:

Movimento #FreeBritney Não tenho palavras. Por causa de vocês e sua resiliência constante em me libertar da minha tutela, minha vida agora está nessa direção ! Eu chorei ontem à noite por duas horas porque meus fãs são os melhores e eu sei disso.