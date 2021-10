Gaby Spanic, estrela de A Usurpadora, fala sobre relação com o pai de seu filho: - Ele tentou me bater

05/10/2021 | 12:10



Gabriela Spanic, estrela da novela mexicana A Usurpadora, acabou fazendo uma revelação a respeito de seu relacionamento com o empresário Neil Pérez, com quem tem seu único filho, Gabriel de Jesús, de 13 anos de idade. Durante uma conversa com outros confinados do reality show La Casa de los Famosos, ela entrega que o romance acabou por conta de notícias falsas a seu respeito - e ainda admite que quase perdeu o filho durante a gestação pelo mesmo motivo.

Durante a conversa, Gaby falou sobre seu relacionamento de pouco mais de um ano com o empresário, e revelou que os dois chegaram a brigar mais de uma vez por conta de informações falsas e mentiras a seu respeito:

- Disseram que meu filho não era dele. Tivemos várias brigas, ele tentou me bater. Tive sangramento, estive a ponto de perder meu filho durante a gravidez e disse para ele: Se você acreditar mais nas fofocas do que em mim, vai embora. Não vou perder um filho. Desde então não o vi mais.

A ausência do pai, é claro, fez falta para o jovem Gabriel, mas Spanic afirma que sua realidade de mãe solteira, ainda mais diante da exposição midiática, fez com que o menino dispensasse a possibilidade de conhecer Neil Pérez:

- Meu filho sente muito a falta dele. [Mas] hoje em dia não quer mais conhecê-lo. Nunca coloquei ódio nele [contra Pérez], mas foi muito duro estar sozinha como mãe até hoje por causa de mentiras, de fofocas da imprensa.

A atriz ainda ressalta as qualidades de Gabriel, mesmo crescendo sem a figura paterna:

- Meu filho é um grande homem. É sensível, é ótimo aluno. Me enche de gentilezas como mulher, é um completo cavalheiro. Quando vamos ao mercado, sempre me ajuda a descer com as compras. Não pode ver uma criança pobre na rua que já quer ajudá-la. É muito generoso.