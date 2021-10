Windows 11: atualização gratuita começa hoje; veja os detalhes

Da Redação

Do 33Giga



05/10/2021 | 12:18



A partir hoje (5), o Windows 11 começa a chegar ao Brasil. Desde já, fabricantes como Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Multilaser, Positivo e Samsung colocam no mercado dispositivos compatíveis com o novo sistema operacional.

A Microsoft também mantém o aplicativo Verificação de integridade do PC , que está disponível para verificar se o seu PC com Windows 10 é elegível para a atualização gratuita. O blog do Windows está disponível com todas as informações sobre a implementação da atualização.

Para saber mais detalhes e novidades sobre o Windows 11, acesse a reportagem do 33Giga Windows 11: veja imagens e detalhes da próxima versão do sistema operacional. A seguir, você aprende como como adquirir o Windows 11 gratuitamente.

Como adquirir o Windows 11

A seguir, John Cable, vice-presidente, gerente de programas, manutenção e entrega do Windows, conta os detalhes de como adquirir o Windows 11.

“Se você estiver executando o Windows 10 hoje, poderá verificar se o dispositivo é elegível (ou seja, atende aos requisitos mínimos do sistema para o Windows 11) para atualizar usando o aplicativo de Verificação de integridade do PC.”

“Na sequência, você poderá verificar se a atualização do Windows 11 está pronta para o seu dispositivo específico abrindo as configurações do Windows Update (Configurações > Atualização e Segurança > Windows Update) e selecionando Verificar se há atualizações. Se o seu dispositivo for elegível e a atualização estiver pronta, a opção de baixar e instalar será exibida: Se você estiver pronto para instalar o Windows 11, basta selecionar Baixar e instalar.”

“A abordagem medida e em fases para a distribuição do Windows 11 significa que será oferecida atualização via Windows Update quando os dados mostrarem que o dispositivo está pronto. O objetivo é fornecer uma boa experiência de atualização.”

“Se a Microsoft detectar que o dispositivo pode estar com algum problema, como uma incompatibilidade de aplicativo, pode adicionar um bloqueio de proteção e não oferecer a atualização até que esse problema seja resolvido.”

“Para saber mais sobre o status da distribuição do Windows 11, os bloqueios de proteção e as retenções que poderão ser aplicadas ao seu dispositivo, acesse Integridade do lançamento do Windows. Para saber mais sobre as formas de instalar o Windows 11, acesse ttps://is.gd/vLWIvs.”

Abaixo, veja o Windows 11 em ação.