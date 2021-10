Presidente do Real diz que retomará conversas para ter Mbappé em janeiro de 2022

05/10/2021 | 11:22



Se dependesse apenas de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, Kylian Mbappé já teria deixado o Paris Saint-Germain para assinar com o clube espanhol. Entretanto, mesmo não conseguindo tal feito na última janela de transferências, encerrada no final de agosto passado, o dirigente acredita já ter uma data certa em 2022 para contar com o atacante francês.

"Em janeiro teremos mais notícias de Mbappé. Esperamos que no dia 1 de janeiro tudo se resolva", revelou Florentino Pérez, na noite de segunda-feira, em entrevista divulgada pelo jornal espanhol El Debate.

Após a declaração não ter tido boa repercussão, o presidente do Real Madrid, agora em entrevista à rádio francesa RMC Sport, nesta terça-feira, afirmou que foi mal interpretado. "Minhas palavras foram mal interpretadas. O que eu disse é que temos que esperar até o próximo ano para ter notícias e que sempre respeito o PSG, com quem temos um bom relacionamento", disse.

Além disso, empolgado com a ideia de ter um dos melhores atletas do mundo, Florentino Pérez salientou o jogo limpo do time espanhol no mercado e elogiou a personalidade de Mbappé em entrevistas recentes. "Kylian demonstrou mais uma vez a sua grande personalidade. As suas declarações mostram que o Madrid agiu com honestidade e transparência quando apresentou a sua oferta ao PSG no final de agosto. Kylian segue o roteiro definido para a sua contratação", finalizou.

O Real Madrid quase contratou Mbappé no final da última janela de transferências - a equipe francesa recusou as propostas. O atacante de 22 anos não quis renovar com o Paris Saint-Germain e, vinculado ao clube até o término da atual temporada, poderá assinar com qualquer outro time no início de 2022.

Enquanto todos esperam mais do craque argentino Lionel Messi e do brasileiro Neymar, Mbappé é o que iniciou melhor no trio dos sonhos do Paris Saint-Germain na atual temporada. Até aqui, em 11 jogos disputados, são quatro gols e cinco assistências.