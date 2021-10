Lucas Lucco admite problemas com anabolizantes no passado: - Mexe com emocional

05/10/2021 | 11:10



Lucas Lucco comentou sobre o uso de anabolizantes durante entrevista ao podcast Podpah. O cantor disse que utilizava estas substâncias na adolescência:

- Antes da carreira [musical], eu enchia o c* de bomba. Moleque, né? Morava fora já, com 16 anos [de idade] eu já saí de casa. Bomba, treino, musculação... Aí, quando eu comecei a carreira, de fato, shows para c*****o, 30 em um mês, as bombas começaram a dar um negócio na minha cabeça. Porque bomba mexe com emocional. Aí, minha mãe e meu pai chamaram o Muzy [Paulo, um médico].

Lucas ainda afirma que o médico o acompanha até hoje:

- Marcou uma reunião lá em um hotel que eu estava, sentou meu pai, minha mãe e o Muzy, e foi como se meus pais tivessem entregado [para o médico]: Toma que o filho é seu, você precisa regular esses trens, o moleque está muito nervoso. Aí o Paulo desde então, até hoje, cuida de mim.

O artista ainda falou sobre as críticas que recebeu quando fez o clipe da música Paraíso com a cantora Pabllo Vittar:

- Essa galera da cena trap, rap e funk tem a cabeça mais aberta. É uma galera que pensa mais à frente. No sertanejo, ainda tem muito essa parada do conservadorismo. Recebi muita crítica por conta [do clipe]. Muita mesmo. Especialmente do público sertanejo. Até hoje. Tem gente que fala: o cara acabou com a carreira dele. Coisas desse nível. Mas esse é meu papel como artista. Quero chegar daqui 50 anos e falar assim: tem um pedacinho meu aí contra o preconceito.